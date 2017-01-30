Как рассказали очевидцы, ДТП произошло моментально, женщина за рулем внедорожника сначала задела один джип вблизи парковки первой городской поликлиники. Водитель "Лэнд крузер" рассказал, что женщина, задев его машину, резко вывернула руль, и въехала на парковку, снеся еще 5 машин. - Я еще не успел нормально припарковаться, только заезжал на парковку, как раздался удар и внедорожник врезался мне в задний бампер, протаранив машину. Мой автомобиль от удара развернуло, и я задел еще несколько машин, - рассказывает пострадавший Нурлан. Женщина на "Лэнд крузер" протаранила еще "ВАЗ 2114", "Приору", "Кия", "Пассат" и "Форд". Остальные водители происшедшего не видели, машины были припаркованы у поликлиники. Пострадала водитель внедорожника. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Причины ДТП выясняются.