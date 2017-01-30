Получить хлеб бесплатно пенсионеры и малоимущие жители Атырау могут в ТРЦ "Baizar" в гипермаркете "Marco". Благотворительная акция по раздаче главного продукта стартовала в минувшую субботу.Как рассказала корреспонденту портала "Мой город" коммерческий директор гипермаркета Асем АДАЕВА, хлеб выпекается в собственной пекарне и выкладывается на специальной стойке с надписью "Бесплатный". В настоящее время пока люди только узнают о благотворительной акции, количество буханок и время раздачи хлеба не ограничено. Возможно, со временем будет введен определенный регламент выдачи. - Сейчас очень сложное время и люди стараются больше экономить. Мы часто замечаем, что покупатели проводят мониторинг цен, сравнивают. Мы уверены, что наша акция поможет нуждающимся, - рассказала Асем АДАЕВА. Камила МАЛИК