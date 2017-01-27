Убийство супругов Зайцевых произошло 28 октября 2016 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 0303IQ.MXF_20170127122929 Сегодня, 27 января, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор Игорю АЛЕКСЕЕНКО, который убил Алексея и Ирину ЗАЙЦЕВЫХ. Как рассказал судья Нурлан ГУБАШЕВ, в тот день Зайцевы были в гостях у своих знакомых, где праздновали покупку новой техники. За столом Ирина ЗАЙЦЕВА стала ругаться с подсудимым, и тот ее ударил ножом в область сердца. Чтобы защитить свою супругу, Алексей ЗАЙЦЕВ накинулся на Игоря АЛЕКСЕЕНКО и подсудимый нанес ему шесть ударов ножом в грудь. В суде подсудимый Алексеенко свою вину признал. - Суд признал Игоря АЛЕКСЕЕНКО виновным в совершении преступления согласно статьи 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Из них 5 лет с отбыванием в колонии особого режима, - зачитал приговор судья. Кроме того, осужденный должен выплатить семье потерпевших моральный ущерб в размере 2 млн тенге. Стоит отметить, что у погибших остались двое малолетних детей, которых теперь воспитывает бабушка. 0282WW.MXF_20170127123232 Виктор МАКАРСКИЙ