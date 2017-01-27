Фото из архива "МГ" По ее мнению, стерилизацию умственно отсталых необходимо ввести на законодательном уровне, потому как такие люди беспорядочно рожают, а потом дети рядом с ними просто деградируют. Как рассказала Надия ЛИСИЦЫНА, не так давно в "Дом мам" они приняли 32-летнюю женщину с ребенком, которому в феврале будет три года. Она рассказала, что родила шестерых детей, однако себе оставила только двоих. Остальных отдала родственникам. Позже женщина заявила, что она сирота из детдома и родственников у нее нет. Фактически женщина была бомжом. Она не умеет писать и читать, слепая на один глаз и не слышит одним ухом, но никогда не обращалась к врачам, и инвалидности у неё нет. - Всю жизнь женщина только пасла скот, а от работодателей рожала. Ее мечта жить в тихом месте, пасти скот, и чтобы рядом были все ее дети, - рассказала Надия ЛИСИЦЫНА. - Позже выяснилось, что она умственно отсталая. Я не медик, но из опыта работы знаю, что чем ниже интеллект, тем выше сексуальная активность, а в некоторых случаях - это банальная доступность и полное отсутствие социальной ответственности за рождённых детей. Что делать с такими женщинами и их детьми, которые рядом с такой мамой только деградируют? Что ждет таких детей дальше? Точно так же будут рожать от первого встречного и пополнять число бомжей с диагнозом "умственная отсталость"? Надия ЛИСИЦЫНА отметила, что, когда эта женщина с ребенком попала в инфекционную больницу, она и там нашла себе жениха. К счастью, сотрудники "Дома мам" успели заранее побеспокоиться о её контрацепции. - Может быть, это звучит жестоко, но я считаю, в отношении умственно отсталых людей необходимо на законодательном уровне решать вопрос стерилизации, - заключила Надия ЛИСИЦЫНА. - Это мое сугубо личное мнение, которое не связано с позицией фонда "Дом мам".