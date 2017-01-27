Координатор ОФ "Дом мам" Надия ЛИСИЦЫНА на совещании по вопросам защиты прав детей в прокуратуре области высказала свое мнение на проблему рождения детей у умственно неполноценных людей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По ее мнению, стерилизацию умственно отсталых необходимо ввести на законодательном уровне, потому как такие люди беспорядочно рожают, а потом дети рядом с ними просто деградируют. Как рассказала Надия ЛИСИЦЫНА, не так давно в "Дом мам" они приняли 32-летнюю женщину с ребенком, которому в феврале будет три года. Она рассказала, что родила шестерых детей, однако себе оставила только двоих. Остальных отдала родственникам. Позже женщина заявила, что она сирота из детдома и родственников у нее нет. Фактически женщина была бомжом. Она не умеет писать и читать, слепая на один глаз и не слышит одним ухом, но никогда не обращалась к врачам, и инвалидности у неё нет. - Всю жизнь женщина только пасла скот, а от работодателей рожала. Ее мечта жить в тихом месте, пасти скот, и чтобы рядом были все ее дети, - рассказала Надия ЛИСИЦЫНА. - Позже выяснилось, что она умственно отсталая. Я не медик, но из опыта работы знаю, что чем ниже интеллект, тем выше сексуальная активность, а в некоторых случаях - это банальная доступность и полное отсутствие социальной ответственности за рождённых детей. Что делать с такими женщинами и их детьми, которые рядом с такой мамой только деградируют? Что ждет таких детей дальше? Точно так же будут рожать от первого встречного и пополнять число бомжей с диагнозом "умственная отсталость"? Надия ЛИСИЦЫНА отметила, что, когда эта женщина с ребенком попала в инфекционную больницу, она и там нашла себе жениха. К счастью, сотрудники "Дома мам" успели заранее побеспокоиться о её контрацепции. - Может быть, это звучит жестоко, но я считаю, в отношении умственно отсталых людей необходимо на законодательном уровне решать вопрос стерилизации, - заключила Надия ЛИСИЦЫНА. - Это мое сугубо личное мнение, которое не связано с позицией фонда "Дом мам".