Открытие Эстафеты Огня Универсиады состоялось в 10.00 часов у ЗКГУ им. М.Утемисова, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". universiada fakelonoccy (6) На торжественное открытии Универсиады присутствовали аким области Алтай КУЛЬГИНОВ и города Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Также состоялась праздничная программа, где студенты вузов исполнили гимн Универсиады и танец. Сотни студентов пришли для того, чтобы поучаствовать на торжественном событии выстроившись в коридор по центральной улице города проспекта Достык. После чего, Алтай КУЛЬГИНОВ передал зажженный факел бронзовому призеру XXXI летних Олимпийских игр Екатерине ЛАРИОНОВОЙ. universiada fakelonoccy (10) universiada fakelonoccy (9) universiada fakelonoccy (8) universiada fakelonoccy (7) universiada fakelonoccy (5) universiada fakelonoccy (4) universiada fakelonoccy (3) universiada fakelonoccy (2) Напомним, с 9.00 до 12.00 будет перекрыты дороги по проспекту Достык и Евразии. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА  