10 лет лишения свободы запросил прокурор для экс-директора "Жайыктеплоэнерго"
Бывшему директору АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбеку КИРЕЕВУ предъявлено обвинение по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в редакции УК РК 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Сегодня, 27 января, Нурлыбек КИРЕЕВ выступил в суде с последним словом.
- В уголовном деле много противоречий в показаниях свидетелей, которые вызывают сомнения. Вообще считаю, что следствие построило обвинение в отношении меня на домыслах и версиях. Все доказательства, собранные в ходе расследования, доказывают вину Каримова (руководителя отдела госзакупок АО "ЖТЭ" - прим. автора), - пояснил Киреев.
Также бывший директор АО "ЖТЭ" отметил, что хищение денег произошло из-за трагедии на производстве.
- Возможно, моя неопытность и доверчивость к персоналу повлияла на исход данного дела. К хищению я отношения не имею. Я знаю, что за это преступление грозит 10-12 лет лишения свободы и никогда бы не смог осознанно пойти на это. Однако ответственность за произошедшую трагедия на производстве я с себя не снимаю, - заключил Киреев.
Между тем, на прениях сторон сторона обвинения запросила для Нурлыбека КИРЕЕВА наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.
Напомним, Нурлыбеку КИРЕЕВУ предъявлено обвинение по статье 176 ч. 4 п. «б» УК РК (в редакции УК РК 1997 года) "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества". В начале марта 2014 года Нурлыбек КИРЕЕВ, будучи генеральным директор АО «Жайыктеплоэнерго» по предварительному сговору с начальником отдела государственных закупок КАРИМОВЫМ организовали незаконный конкурс по госзакупкам запасных частей газотурбинной установки на общую сумму 698 млн тенге (4 млн долларов по курсу на 2014 год - прим. автора) 349 млн тенге были оплачены в качестве предоплаты. По результатам данного конкурса ими было признано победителем одна из аффилированных компаний - ООО "Турбопромсервис", генеральным директором которой был общий знакомый Киреева и Каримова - Плешаков.
Кроме того, ранее приговором Уральского городского суда от 7 сентября 2016 года бывший начальник отдела государственных закупок АО "ЖТЭ" Каримов осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
