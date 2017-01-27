Огонь эстафеты по главным улицам нефтяной столицы пронесут 60 лучших представителей молодежи и студенчества, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Церемония зажжения огня прошла перед Университетом нефти и газа. В ней принял участие аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ.
Глава региона передал эстафету чемпиону мира и чемпиону Азии по кикбоксингу и четырехкратному обладателю кубка Мира Абзалу ДЮСУПОВУ. Эстафету огня пронесут по главным улицам Атырау.
Во время проведения эстафеты будут перекрыты некоторые улицы:
С 09.30 до 11.30 ч. по ул. Амандосова (с АУНиГ) - до пересечения улиц Амандосова и Баймуханова;
по ул. Баймуханова - до пересечения улиц Баймуханова и Махамбета;
по ул. Махамбета - до пересечения улиц Махамбета и Абая;
по ул. Абая (до драматического театра);
с 11.30 до 13.00 ч. по ул. Абая (от драмтеатра), центральному мосту, по просп. Сатпаева до пересечения с Курмангазы, а также по проспекту Студенческий.
Камилла МАЛИК