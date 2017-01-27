Огонь эстафеты по гла­вным улицам нефтяной ­столицы пронесут 60 л­учших представителей ­молодежи и студенчест­ва, передает корреспо­ндент портала "Мой ГОРОД".

Церемония зажжения о­гня прошла перед Унив­ерситетом нефти и газ­а. В ней принял учас­тие аким Атырауской о­бласти Нурлан НОГАЕВ.­

Глава региона передал эстафету чемпиону мира и чемпиону Азии по кикбоксингу и четырехкратному обладателю кубка Мира Абзалу ДЮСУПОВУ. Эстафету огня пронесут по главным улицам Атырау.

Во время проведения эстафеты будут перекрыты некоторые улицы:

С 09.30 до 11.30 ч. по ул. Амандосова (с АУНиГ) - до пересечения улиц Амандосова и Баймуханова;

по ул. Баймуханова - до пересечения улиц Баймуханова и Махамбета;

по ул. Махамбета - до пересечения улиц Махамбета и Абая;

по ул. Абая (до драматического театра);

с 11.30 до 13.00 ч. по ул. Абая (от драмтеатра), центральному мосту, по просп. Сатпаева до пересечения с Курмангазы, а также по проспекту Студенческий.

