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Социум

В месяц трачу на продукты 300-350 тысяч тенге - Кульгинов

Продукты покупает его супруга в магазинах города, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Экс-аким Астаны, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал в кулуарах правительства, что в месяц его семья (согласно открытым данным, он женат, имеет троих детей - прим. автора) тратит на продукты около 300 - 350 тысяч тенге. Кульгинов не назвал точный размер своей заработной платы, заявив, что у чиновников в правительстве и акимов они примерно одинаковые. На должности акима столицы Кульгинов получал зарплату в 1,9 млн тенге. - Я ещё не получал зарплату, два дня только рабо
Дана Рахметова
В месяц трачу на продукты 300-350 тысяч тенге - Кульгинов
Продукты покупает его супруга в магазинах города, передаёт Informburo.kz.
Кульгинов
Кульгинов
Иллюстративное фото из архива "МГ" Экс-аким Астаны, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал в кулуарах правительства, что в месяц его семья (согласно открытым данным, он женат, имеет троих детей - прим. автора) тратит на продукты около 300 - 350 тысяч тенге. Кульгинов не назвал точный размер своей заработной платы, заявив, что у чиновников в правительстве и акимов они примерно одинаковые. На должности акима столицы Кульгинов получал зарплату в 1,9 млн тенге.
- Я ещё не получал зарплату, два дня только работаю. Нет, ещё не подписывал (договор – Авт.), – рассказал заместитель премьер-министра.
Кульгинов уточнил, что продукты покупает его супруга в магазинах города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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