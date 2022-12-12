В месяц трачу на продукты 300-350 тысяч тенге - Кульгинов

Продукты покупает его супруга в магазинах города, передаёт Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Экс-аким Астаны, заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов рассказал в кулуарах правительства, что в месяц его семья (согласно открытым данным, он женат, имеет троих детей - прим. автора) тратит на продукты около 300 - 350 тысяч тенге. Кульгинов не назвал точный размер своей заработной платы, заявив, что у чиновников в правительстве и акимов они примерно одинаковые. На должности акима столицы Кульгинов получал зарплату в 1,9 млн тенге. - Я ещё не получал зарплату, два дня только рабо