теплообменный пункт 35;

СОШ № 24;

детский сад №27;

CAR CITY;

жилые дома № 9, 26, 26/1, 26/2, 29, 14, 13, 31, 30, 25, 34, 28.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи заменой задвижки на территории школы № 24, в четвёртом микрорайоне отключат водоснабжение. Без воды остаются:Время проведения работ с 10:00 до 18:00 седьмого октября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.