Порог достаточности - минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учётом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам министра труда, казахстанцам для достижения пороговой суммы нужно, чтобы они были трудоустроены на постоянную работу и имели доход на уровне среднемесячной зарплаты.- Граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления – часть суммы, превышающую так называемый порог достаточности. Стоит отметить, что на пенсионном счету должна остаться определенная сумма. Все, что больше этой суммы - граждане республики могут использовать на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. - Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ – до 50% оставшейся суммы. У пенсионеров совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). - Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще накопления – оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тысячи человек).для граждан 30 лет – 2 518 000 тенге 35 лет – 2 961 000 тенге 40 лет – 3 437 000 тенге 45 лет – 3 947 000 тенге 50 лет – 4 495 000 тенге 55 лет – 5 млн тенге 55 лет – 5 084 000 тенге 59 и более лет – 5 586 000 тенге. Биржан Нурымбетов сообщил, что часть пенсионных накоплений можно тратить не только на себя, но и на близких родственников: дедушки, бабушки, родители, дети, внуки, братья сестры. - При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель, – заявил Биржан Нурымбетов. Использование части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий предусматривает возможности приобретения жилья (на первичном и вторичном рынке) или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечению 5 лет. Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, по принципу одного окна, предлагается определить вновь создаваемый "Отбасы Банк". Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ для целевого использования граждане вышеуказанных категорий смогут уже в 2021 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.