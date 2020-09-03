Порог достаточности - минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определенного возраста, которая с учётом будущих регулярных 10% пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.По предварительным расчетам порог достаточности: для граждан 30 лет – 2 518 000 тенге 35 лет – 2 961 000 тенге 40 лет – 3 437 000 тенге 45 лет – 3 947 000 тенге 50 лет – 4 495 000 тенге 55 лет – 5 млн тенге 55 лет – 5 084 000 тенге 59 и более лет – 5 586 000 тенге. Биржан Нурымбетов сообщил, что часть пенсионных накоплений можно тратить не только на себя, но и на близких родственников: дедушки, бабушки, родители, дети, внуки, братья сестры. - При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель, – заявил Биржан Нурымбетов. Использование части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий предусматривает возможности приобретения жилья (на первичном и вторичном рынке) или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жилье, приобретенное с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечению 5 лет. Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, по принципу одного окна, предлагается определить вновь создаваемый "Отбасы Банк". Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ для целевого использования граждане вышеуказанных категорий смогут уже в 2021 году. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
