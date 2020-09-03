Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, в стране выявлено 88 случаев заболевания COVID-19, 33 из которых являются бессимптомными носителями болезни. В ЗКО за прошедшие сутки восемь человек заразились коронавирусной инфекцией, у четверых не наблюдаются клинические признаки. Всего в Казахстане зарегистрировано 106 032 случая заболевания COVID-19, выздоровели 97 967 человек, летальных случаев - 1 588. Кроме этого, за прошедшие сутки в стране выявлен 571 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекцией, а также шесть случаев смерти. С 1 августа зарегистрировано: заболевших - 26 322, летальных случаев - 301, выздоровевших - 5 773. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.