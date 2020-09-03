В управлении сельского хозяйства проинформировали, что в этом году зерновой клин составил 230 тысяч гектаров. Завершена уборка озимых культур. Собрано 168 тысяч тонн зерна при урожайности 21 центнер с гектара. Урожай яровых несколько ниже. Повлияли погодные условия. Аграрии отметили, что никаких проблем с техникой, ГСМ и материалами сельхозформирования не испытывают. - Сейчас завершается уборка яровых зерновых культур. Уже убрано 95% площадей. Намолочено 247 тысяч тонн зерна. Это уже на 5 тысяч тонн больше уровня 2019 года. Площадь масличных культур в этом году составила 120 тысяч гектаров, убрано 13% от этого объема. Урожай пока составляет 7200 тонн. Продолжается уборка овощей. С половины площадей собрано 54 тысячи тонн овощной продукции, - сообщил руководитель отдела управления сельского хозяйства ЗКО Куанышкали Исимов. Большие надежды аграрии возлагают на новые тепличные комплексы, которые возводят в ЗКО. В 2020 году за два культурооборота было собрано 847 тонн овощей и зелени в теплицах. Но мощности строящихся объектов могут увеличить эти объемы в несколько раз. Главное, чтобы проекты были доведены до ума. - Планируем, что до конца года начнет свою работу Уральский тепличный комплекс. Его мощность составляет 3 тысячи тонн овощей в год. Этот объем позволит практически полностью покрыть потребности жителей нашей области. Также в 2021 году будет построен еще один комплекс площадью в 12 гектаров, - сообщили в управлении сельского хозяйства ЗКО. В уборке урожая задействовано порядка 5 тысяч тракторов и 935 комбайнов. Выделено 11 тысяч тонн ГСМ по льготной цене 167 тенге за литр.