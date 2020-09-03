1 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана - «Казахстан в новой реальности: время действий» в разделе «Экономическое развитие в новых реалиях» поручено продлить действие Программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденной Национальным Банком до конца 2021 года с дополнительным выделением 200 млрд тенге, с доведением общего объема финансирования до 800 миллиардов тенге. Напомним, Программа под 8% годовых, была запущена в марте текущего года во время чрезвычайного положения, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Она была разработана в кратчайшие сроки Национальным Банком Казахстана и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками второго уровня. В качестве поддержки, пострадавшие предприниматели могут получать льготные займы на пополнение оборотных средств. Как госпрограмма в реальности помогает бизнесу рассказали сами предприниматели. «В начале пандемии мы ощутили сильный удар по бизнесу, по производительности. В первую волну жесткого карантина у нас снизилась покупательская способность, люди были напуганы тем, что будет дальше», - делится своими впечатлениями директор Усть-Каменогорского ТОО «ДСП Центр» Светлана Салова. Фирма Светланы занимается изготовлением мебели и до пандемии коронавируса имела постоянный поток заказчиков. Но коронакризис разрушил все планы. «Ограничения были жёсткими, и мы вынуждены были временно закрыться, производство встало на простой. В первый месяц производительность упала на 100%, во второй на 90%. Был один плюс, что нам дали отсрочку по кредиту. Когда мы узнали, что есть возможность получить льготный кредит под низкий процент, мы обратились в банк. Полученные средства мы направили на пополнение оборотного капитала. Мы пригнали два вагона ЛДСП, это материал из которого делается мебель и у нас уже был ассортимент на момент снятия ограничения». По словам Светланы, они смогли сохранить рабочие места и сейчас без задержек справляются с заказами. «Пандемия – изменила наш привычный ритм жизни», - говорит генеральный директор столичной компании «Сталь Трейд» Руслан Арынгазин. Они продают стальной прокат в промышленных объемах и испытали на себе шоковое падение спроса. Когда доходы упали, возник кассовый разрыв и риск массовых увольнений, поэтому компания обратилась к государству за помощью. «Работникам, отправленным в отпуск, выплачивали компенсацию. Та или иная оптимизация расходов, в том числе и расходы по финансированию имеют свое существенное значение, и, конечно, значимую роль сыграл инструмент льготного кредитования субъектам МСП по ставке 8%. В большей степени это посодействовало тому, что компания сохранила финансовую стабильность в нелегкий для всех период». Импортер медицинской техники Феруза Котлева пострадала от волатильности курса валют, после мартовского падения мировых цен на нефть. ТОО «L Groop», руководителем которого является Феруза, во время карантина столкнулось с необходимостью пополнения оборотных средств. Нужно было срочно рассчитываться с поставщиками. «Льготный кредит позволило нам избежать издержек по курсу, тем самым обеспечив себе определенный сток для дальнейших продаж. Вне зависимости от дальнейшего роста курса, у нас был на руках товар, который мы могли за фиксированный бюджет реализовать на территории Казахстана. Из-за пандемии, и роста потребности на определённые продукты, нам нужно было провести закуп. Благодаря кредиту мы смогли закупить и реализовать нужные для устранения последствий пандемии товары, такие как средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы и прочее», - делится Феруза. По ее словам, год оказался сложным. В самом начале карантина сотрудников пришлось перевести на удаленную работу, оплачивая им минимальную заработную плату. Льготный кредит позволил сразу же восстановить прежние оклады, а компании заработать на полную мощность. «Был высокий спрос на медицинские товары, работники перерабатывали, и фирма даже премировала своих сотрудников. Мы в свою очередь благодарны, что можем пользоваться такими инструментами, чтобы развивать свой бизнес», - говорит Феруза. «На сегодня льготные займы выдают 12 банков второго уровня: «Халык банк», «Сбербанк», «Банк ЦентрКредит», «АТФБанк», «ForteBank», «Bank RBK», «Евразийский Банк», «Jýsan Bank», «Альфа-Банк», «Банк ВТБ Казахстан», «Нурбанк» и «Altyn Bank». Предпринимателям уже выданы 389,6 млрд тенге льготных кредитов. Благодаря своевременной помощи, сохранили свою работу порядка 63 тысяч казахстанцев, которые трудятся в компаниях малого и среднего бизнеса» - сказал заместитель председателя правления АО «Казахстанский фонд устойчивости» Аскар Абишев. Фонд является оператором данной программы. По словам Абишева, «Программой воспользовались свыше 1 352 предпринимателей по всей Республике, которые представляют различные отрасли: от торговли до производственных компаний. Все они, несомненно, являются активной и неотъемлемой частью казахстанской экономики. Продление срока действия программы с увеличением финансирования с 600 до 800 миллиардов тенге позволит государству оказать поддержку предпринимателям, наиболее пострадавшим от последствий кризиса».