В Минобороны Казахстана ответили, почему забирают призывников с ТРЦ

Такие меры принимают только в отношении уклонистов от службы. Фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» поступают сообщения, что юношей забирают в армию прямо с торговых центров города. В ходе брифинга в СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генштаба Вооружённых сил Казахстана Азамат Дусимов подчеркнул, что такие меры принимают в рамках закона и только в отношении тех, кто уклоняется от службы. - В соответствии с действующим законодательством местные органы военного управления ведут учёт и оповещение призывников, а также их розыск и доставку в соответствующие