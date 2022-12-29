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Социум

В Минобороны Казахстана ответили, почему забирают призывников с ТРЦ

Такие меры принимают только в отношении уклонистов от службы. Фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» поступают сообщения, что юношей забирают в армию прямо с торговых центров города. В ходе брифинга в СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генштаба Вооружённых сил Казахстана Азамат Дусимов подчеркнул, что такие меры принимают в рамках закона и только в отношении тех, кто уклоняется от службы. - В соответствии с действующим законодательством местные органы военного управления ведут учёт и оповещение призывников, а также их розыск и доставку в соответствующие
Дана Рахметова
В Минобороны Казахстана ответили, почему забирают призывников с ТРЦ
Такие меры принимают только в отношении уклонистов от службы.
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Фото из архива "МГ" В редакцию «МГ» поступают сообщения, что юношей забирают в армию прямо с торговых центров города. В ходе брифинга в СЦК заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генштаба Вооружённых сил Казахстана Азамат Дусимов подчеркнул, что такие меры принимают в рамках закона и только в отношении тех, кто уклоняется от службы.
- В соответствии с действующим законодательством местные органы военного управления ведут учёт и оповещение призывников, а также их розыск и доставку в соответствующие органы. Это входит в их компетенцию. Все мероприятия, как вы говорите, что возле дома и в ТРЦ задерживают, это плановые мероприятия в отношении тех призывников, кто получил повестки и уклоняется от воинской службы. И таких ребят мало, - пояснил Дусимов.
Призывников по приезду в отдел проверяют. Если они обязаны служить, то их направляют на медкомиссию. Если же они имеют освобождение или отсрочку, их отпускают домой. Журналист задал вопрос - насколько законно, что у молодых людей забирают телефоны.
- Это воинское подразделение и в соответствии с требованиями там запрещены сотовые телефоны. Мы сопровождаем на областные сгонные пункты, им даётся возможность позвонить родителям со стационарных телефонов. Это не проблема, - ответил Азамат Дусимов.
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призыв Военные

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