В Минздраве заявили, что Казахстан не слишком заинтересован в вакцине AstraZeneca из-за побочных эффектов

В ведомстве отметили, что рассчитывают выполнить план по вакцинации, используя в основном препараты "Спутник V" и QazCovid-in, сообщает Informburo.kz.Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстан не проявляет активного интереса к вакцине AstraZeneca из-за отказа от её применения в других странах. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков. - По AstraZeneca переговоры были, но я бы сказал, что по этому вопросу таких активных переговоров пока не было. На сегодняшний день, вы знаете, какова ситуация. С учётом того, что некоторые страны приостанавливают вакцинацию AstraZeneca, мы в этом вопросе не слишком активно проявляем интерес, – сказал Нурлыбек Асылбеков. Он отметил, что ведутся переговоры по тем препаратам, которые имеют наименьшее число побочных проявлений. Это вакцины Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson
- Если есть готовность поставки в нашу страну тех препаратов, которые обеспечили свою безопасность и качество, этот вопрос полностью прорабатывается. Мы постараемся купить вакцину, которая обеспечит безопасность и эффективно поможет нашим гражданам, – добавил чиновник.Отвечая на вопрос о том, почему Казахстан не присоединился к механизму COVAX, который объединяет правительства и производителей для обеспечения вакцинами против Covid-19 наиболее нуждающиеся группы населения, Нурлыбек Асылбеков сказал, что Казахстан делает ставку на те вакцины, которые производятся внутри страны.
- Мы одними из первых смогли локализовать производство вакцины "Спутник V", и сейчас разрабатывается наша вакцина QazCovid-in. И ставку мы делаем на наши вакцины. Я думаю, эти два препарата в основном закроют потребность по тому плану, который мы наметили – охват 60% населения, – отметил он.На брифинге сообщили, что в Казахстане первым компонентом препарата "Спутник V" привиты 83 839 человек. С 22 февраля казахстанцы начали получать второй компонент, повторные прививки сделали уже 19 312 людям. - По нежелательным реакциям – таких случаев у нас не зарегистрировано. Есть так называемые ожидаемые реакции – 614 случаев. В основном случаи связаны с повышением температуры тела, с катаральными явлениями, с припухлостью в месте введения инъекции. Эти реакции купируются в течение 2-3, максимум 4 дней, – рассказал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.