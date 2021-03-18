В Минздраве заявили, что Казахстан не слишком заинтересован в вакцине AstraZeneca из-за побочных эффектов

В ведомстве отметили, что рассчитывают выполнить план по вакцинации, используя в основном препараты "Спутник V" и QazCovid-in, сообщает Informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Казахстан не проявляет активного интереса к вакцине AstraZeneca из-за отказа от её применения в других странах. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК Нурлыбек Асылбеков. - По AstraZeneca переговоры были, но я бы сказал, что по этому вопросу таких активных переговоров пока не было. На сегодняшний день, вы знаете, какова ситуация. С учётом то