Иллюстративное фото из архива "МГ" По предварительным прогнозам, в дежурных классах в школах будет обучаться 530 тысяч детей, сообщил на заседании Правительства министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. "С 1 сентября учебный год начинается в формате дистанционного обучения. Отдалённые сельские малокомплектные школы начнут обучение в штатном режиме. Для учащихся начальных классов на основании заявления родителей с соблюдением строгих санитарных требований откроются дежурные классы. В одном кабинете с одним учителем. Заявления в дежурные классы будут принимать в электронной форме", – сказал Асхат Аймагамбетов. По его словам, ожидается, что в дистанционном формате с использованием интернет-платформ и телевидения будут обучаться 2,6 млн школьников, в дежурных классах – 530 тысяч детей, и в штатном режиме – более 157 тысяч учащихся. Выдача учебников будет завершена до 25 августа. День знаний планируется провести в режиме онлайн 1 сентября. Также до начала учебного года более 500 тысяч детей будут обеспечены компьютерной техникой. Министр отметил, что 24 тысячи педагогов не имеют персональных компьютеров и 2000 педагогов – доступа к интернету. Им передадут во временное пользование школьные компьютеры. Трансляция телеуроков будет проходить на каналах "Аль-Фараби" и "Ел арна". Телеуроки будут транслировать по 9 часов в день. Также они будут доступны в интернете. Планируется проведение единых классных часов для детей на темы: как учиться дома, основы гигиены, киберкультура, как учиться через интернет, важность дыхательной гимнастики и физических упражнений. Министр также сообщил, что в дошкольных организациях по желанию родителей будет организован приём детей в дежурные группы. "Количество детей в этих группах не должно превышать 15. Относительно обучения в организациях дополнительного образования, дети на основании заявления родителей будут посещать занятия в дистанционном или индивидуальном порядке, а также кружки, малые группы – не более пяти человек", – отметил Асхат Аймагамбетов. Так как организация учебного процесса для детей с особыми потребностями требует особого внимания, для родителей и детей будут проводить онлайн-консультации. По словам Асхата Аймагамбетова, в колледжах по педагогическим, IT, социально-гуманитарным специальностям предлагается дистанционное обучение, а по технологическим, аграрным, медицинским направлениям, специальностям сферы искусства – комбинированное обучение. 102 колледжа, расположенные в отдалённой местности и малых городах, будут работать в штатном режиме. Обучение в вузах планируют проводить преимущественно в дистанционном формате. По технологическим, аграрным, медицинским направлениям, специальностям сферы искусства – лекции, семинары дистанционно, лабораторные работы – в традиционном формате со строгим соблюдением санитарных мер. "Занятия в магистратуре и докторантуре проводятся по смешанному принципу, то есть каждая организация будет самостоятельно принимать решения по формату, а будущие врачи будут проходить обучение в интернатуре и резидентуре в обычном штатном режиме", – отметил глава Минобразования. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.