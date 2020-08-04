По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков, днем +31 градус, ночью +18. В Атырау ожидается дождь с грозой, днем +27 градусов, ночью +17. В Актау синоптики прогнозируют дождь и грозу. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +22. Дождь с грозой ожидается и в Актобе. Днем воздух прогреется до 34 градусов тепла, ночью ожидается +21. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.