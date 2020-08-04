Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 4 августа, в региональной службе коммуникации состоялся брифинг, на котором руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева рассказала, что за счет сэкономленных средств было приобретено 1454 компьютера, еще планируется дополнительно за счет сэкономленных средств приобрести 1922 компьютерных устройства. - Кроме того, за счет республиканского бюджета планируется приобрести 14 970 компьютеров. Техника будет предоставляться в первую очередь социально уязвимым слоям населения на возвратной основе. Проводится работа по повышению скорости интернета в школах, - пояснила Айгуль Мынбаева. К слову, ведется работа по заключению договоров для подключения всех школ к интернет-платформам. - Сейчас рассматривается скорость покрытия интернета, в том числе мобильными связями. Задействованы все провайдеры, этот вопрос отрабатывается, - отметила руководитель управления образования ЗКО. - Также уже начался подвоз учебников по области. Также руководитель управления образования отметила, что с 1 сентября ученики начальных классов могут посещать школу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.