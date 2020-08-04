Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, трагедия произошла вчера, 3 августа, ранним утром в 10 микрорайоне города Аксай. - По данному факту ведется следствие. Тело разбившегося 20-летнего мужчины, который выпал из окна восьмого этажа, направлено на судебную-медицинскую экспертизу, - отметили в департаменте полиции ЗКО. Кроме того, данный факт подтвердили в управлении здравоохранения ЗКО. - Мужчина скончался до приезда скорой помощи, - пояснили в ведомстве. - Полученные травмы были не совместимы с жизнью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.