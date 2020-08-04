Актюбинскими полицейскими была выявлена группа лиц, которые занимались кражами государственных регистрационных номерных знаков автомашин российского и армянского учета. - Под подозрение попали четверо человек, один из которых несовершеннолетний. Молодые люди передвигались по городу на машине и снимали госномера с автомашин, в основном с тех, которые не были оснащены сигнализацией и видеонаблюдением. Затем они оставляли записки на лобовом стекле автомашин о том, что хозяин автотранспорта может вернуть свой госномер за денежное вознаграждение, для чего тот должен был обратиться по номеру в Telegram, - пояснили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области. К слову, за украденные госномера подозреваемые просили от 20 до 50 тысяч тенге. - Пострадавшие обращались в полицию либо выкупали номера, затем обращались в полицию. Всего выявлено около 40 пострадавших. По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество", - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что двоих подозреваемых удалось задержать.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.