Несмотря на карантин на похороны пришли сотни людей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уволить главного полицейского Мангистауской области требуют после массовых похорон матери начальника департамента полиции ЗКО (видео) Министерством внутренних дел проводится служебное расследование по факту массового скопления людей на похоронах. По факту массового скопления людей в связи с проведением похорон в городе Актау министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование. - Как известно, в Мангистауской области с 3 по 17 августа на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Несмотря на то, что в регионе введены жесткие ограничения руководством департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина, - говорится в сообщении ведомства. Напомним, в Актау состоялись похороны матери начальника департамента полиции ЗКО Махсудхана Аблазимова, на которое пришли сотни граждан. Общественники, которых возмутило то, что полицейские закрыли движение вместо того, чтобы остановить нарушение, потребовали отставки начальника ДП Мангистауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.