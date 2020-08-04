Момент, как пьяный мужчина пытается увести 6-летнюю девочку со двора многоэтажки, попал на видеокамеры, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на Tengrinews.kz. Пьяный мужчина пытался увести 6-летнюю девочку со двора многоэтажки в Уральске (видео) Скриншот с видео Инцидент произошел 2 августа в микрорайоне Зачаганск во дворе многоэтажных домов по улице Мункеулы. Подозреваемого установили и задержали. Сейчас проверяются обстоятельства произошедшего. Родители шестилетней девочки признаются, что до сих пор испытывают беспокойство. - После этого случая я не могла спать. В социальных сетях обсуждают произошедшее. В этот момент мы с мужем были во дворе. Берикжан играл с сыном. Дочка была неподалеку с подругами. Вдруг появился этот мужчина. Он взял дочь за волосы и начал ее быстро уводить со двора. Обещал покатать ее на новых качелях. Это ужасно, что могло произойти, - рассказала мать девочки Айнура. Пожилого мужчину остановил отец малышки. Он не скрывает, что дал несколько оплеух злоумышленнику. - Этот мужчина сначала не понял, что я отец ребенка. На мой вопрос, куда он ведет дочь, он ответил, что погулять. Мужчина был в нетрезвом состоянии. Мы вызвали полицию. Жена написала заявление, - сообщил отец девочки Берикжан. Родственники пожилого 63-летнего мужчины отметили, что не замечали у него склонности к насилию. - Отец выпивает, но он не делал ничего плохого. Сейчас его все называют педофилом. Он не такой, - рассказала дочь подозреваемого. В департаменте полиции ЗКО отметили, что в настоящий момент начато досудебное расследование инцидента. Мужчина был задержан для объяснений, но позже его отпустили. Попытка похищения в Уральске: родители девочки рассказали подробности инцидента Попытка похищения в Уральске: родители девочки рассказали подробности инцидента   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото с сайта Tengrinews.kz.