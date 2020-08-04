Инцидент произошел 27 мая около 14.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчину порезавшего горло после угона авто, освободили от ответственности в Уральске Фото из архива "МГ" Полицейские задержали подозреваемого в угоне Kia Sportage возле здания партии Nur Otan по улице Ж.Молдагалиева. Тогда мужчина порезал горло и был доставлен в травмпункт Областной многопрофильной больницы. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, дело об угоне было прекращено из-за примирения сторон. - Хозяин авто претензий не имеет, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.