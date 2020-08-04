Реконструкция омеговского путепровода в Уральске: открыли, но не сдали
Омеговский путепровод был открыт 2 августа. На открытии невооруженным глазом было видно, что работы полностью не завершены. В соцсетях сразу же появилось множество фотографий незакрученных болтов, недоделанной дорожки и многого другого.
Позже комментарий по этому поводу появился на странице акимата Уральска в Facebook.
- Решение об открытии путепровода было принято комиссионно для того, чтобы возобновить транспортное движение в связи с полным завершением работ по устройству проезжей части. Большая востребованность данного путепровода очевидна, так как уральцы испытывали неудобства. Путепровод связывает многие районы города и обеспечивает проезд к многопрофильной и железнодорожной больницам, другим стратегическим объектам. Также через него проходит объездная кольцевая дорога для транзитных автомобилей и грузоперевозчиков. Возобновление движения позволяет разгрузить другие магистральные улицы города, обеспечивает беспрепятственное движение машин скорой помощи, коммунальных служб по вывозу мусора. Строительные работы по всему путепроводу еще не завершены, но они не мешают эксплуатировать проезжую часть. С подрядчиком не подписан акт приемки. В течение ближайших двух недель все работы завершат в полном объеме и объект будут передавать в эксплуатацию, - такой комментарий опубликован на странице акимата в Facebook.
Там же представитель строительной компании рассказывает о том, что недоделки никак не влияют на работу путепровода.
- Работы на объекте были начаты в ноябре 2018 года. Срок строительства - 33 месяца. Мы закончили работы раньше срока - за 1 год и 8 месяцев. После открытия сразу же в соцсетях появились фотографии, где есть недоделки. Но мост мы открыли раньше времени затем, чтобы горожанам было удобнее передвигаться, быстрее передвигаться скорой помощи и другой спецтехнике. Да, недоделки есть, но они никак не влияют на проезжую часть и будут устранены в течение недели. Затем каждый может приехать и проверить работу, - сказал инженер контроля качества ТОО "Ка Строй" Балгерей Кудайбергенов.
Напомним, путепровод в районе Нефтебазы был закрыт на реконструкцию с 1 ноября 2018 года. Строительство выполняло ТОО "Ка Строй ЛТД", которое занималось строительством путепровода в районе Депо. На реконструкцию путепровода КПО б.в. выделила 5,2 млрд тенге.
