В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что на окраине города в двухэтажном здании решеток канализационно-очистительного сооружения ГКП «Аксай Жылу Куат», в здании по очистке стоков-продуктов жизнедеятельности человека (кал, моча) в результате образовавшего газа метана произошел хлопок газовоздушной смеси. - Была разрушена кирпичная стена и оконная рама второго этажа на площади 8 кв. м. В результате взрыва скончался на месте 59-летний начальник участка КОС и в больницу с ожогами госпитализирована 53-летняя технолог. На место выезжали 2 сотрудника ОЧС и 5 сотрудников ДСОГ, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что из-за произошедшего с утра Аксай полностью остался без холодной воды. - У нас есть только горячая вода. Слышала, что подачу холодной воды обещали восстановить в самое ближайшее время, - говорит жительница Аксая Анна. Аким Аксая Амангельды Тугузбаев подтвердил, что произошел хлопок газовоздушной смеси, однако причина неизвестна. - Сейчас на месте работают полицейские, они не разрешают нам разбирать завалы. Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять причину. С утра была приостановлена подача воды, однако уже сейчас (13.30 - прим. автора) подача воды восстановлена, город без воды не останется, - объяснил Амангельды Тугузбаев. По словам акима города, погибший начальник участка пошел в здание, потому что получил сигнал об отключении системы. - Начальник участка Александр Охотный зашел в здание и произошло ЧП. К сожалению, он погиб. Там же была технолог, она получила ожоги. Сейчас находится в реанимации, - пояснил градоначальник.