Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла 31 июля в 21.10 в селе Казталовка Казталовского района. В ведомстве отметили, что причиной выезда полицейского на встречную полосу движения стал подросток на велосипеде, который выехал на проезжую часть и создал аварийную ситуацию. К слову, личность подростка установить не удалось. - Сотрудник отдела полиции Казталовского района выехал на встречку, чтобы не допустить наезд на подростка на велосипеде, после чего он врезался в "Ладу Гранту". ДТП произошло по улице Сейфуллина. Жертв и пострадавших нет, - отметили в департаменте полиции ЗКО. Между тем, в отношении сотрудника отдела полиции Казталовского района составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества". - Согласно заключению медицинского освидетельствования, оба водителя были трезвы, - отметили в ведомстве.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.