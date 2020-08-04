Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева на брифинге в РСК рассказала, что в новом учебном году некоторые ученики смогут посещать школу. - В школах будут созданы дежурные классы, куда будут принимать только учеников начальных классов по заявлению родителей. Министерством образования и науки РК будет определен перечень предметов, которые будут преподаваться в офлайн и онлайн форматах, а также будет разработан формат проведения 1 сентября. В школах в отдаленных сельских населенных пунктах с устойчивой эпидемиологической ситуацией предусматривается обучение детей в штатном режиме, в городских и сельских школах с большим контингентом учащихся - в дистанционном режиме, - рассказала Айгуль Мынбаева. На вопрос о том, по каким критериям будет идти отбор детей в дежурные классы, начальник управления образования ЗКО ответила, что в данный момент министерством образования готовится рекомендация. Как только она будет получена, ее доведут до родителей школьников. В данный момент определены форматы: в дежурных классах будут обучаться не более 15 детей, а также будет действовать принцип "один учитель - один класс". Также в республиканском центре педагогического мастерства запланированы онлайн-курсы для родителей по оказанию помощи детей при дистанционном обучении. - В случае, если родитель будет находиться на работе есть возможность просмотра сохраненного урока на образовательных платформах, будет осуществляться обратная связь с учителями через электронные журналы и доступные средства связи, - резюмировала Айгуль Мынбаева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.