Скриншот с видео Теперь мангистауцы требуют отставки главного полицейского и санврача области. Поводом послужили массовые похороны матери бывшего начальника полиции Актау, а ныне начальника полиции ЗКО. Тем не менее, стражи порядка не только не разгоняли собравшихся проводить в последний пусть мать Махсудхана Аблазимова, но и перекрыли для них автомобильную дорогу. Это вызвало бурную реакцию со стороны населения. В соцсетях люди переслали друг другу видео столпотворения с комментарием "Им можно, а нам нет!". Масло в огонь подлило выступление действующего начальника департамента полиции, накануне он призвал горожан строго соблюдать запрет на банкеты и поминки. Житель Актау Мухтар Умбетов заявил, что начальник полиции и главный санврач Мангистауской области должны быть уволены. В отношении всех чиновников, кто присутствовал на этом мероприятии должно быть проведено служебное расследование. Все должны заплатить штраф и должно быть дисциплинарное взыскание по службе. Организаторов тоже должны оштрафовать, как всех обычных рядовых граждан. Позже в департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что отношении родных покойной был составлен административный протокол по статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". Как стало известно, она была матерью братьев Аблазимовых, один из них начальник департамента полиции ЗКО, второй из них в списке самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes. Позже начальник департамента полиции ЗКО на своей странице впрояснил ситуацию и отметил, что они просили не приходить родственников на похороны, однако не смогли запретить этого своим знакомым. - Выражаю искреннюю благодарность всем выразившим соболезнования и пришедшим проводить в последний путь нашу маму. Слова сочувствия выразили многие граждане нашей страны из разных городов. Очень много людей приехали на похороны, такого наплыва мы сами даже не ожидали. Погребение и поминальный обед планировали провести в узком семейном кругу, в связи с эпидемией мы попросили всех родственников воздержаться от посещения. Но пришедшим людям, которые не являются нашими родными, мы запретить посещение не смогли. Нам, конечно, очень приятно, что вы все так любили и уважали нашу маму, от всей души благодарю вас за такую поддержку. К величайшему сожалению, вынужден просить вас воздержаться от дальнейших посещений. Как вы все знаете, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, которая требует строгого соблюдения карантинных норм. Поэтому ради всеобщей безопасности крайне важно исключить скопления народа. Прошу вас понять нас правильно и не осуждать, - написал начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов на своей странице в Instagram.Фото матери Махсудхана Аблазимова

