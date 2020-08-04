Авария произошла на пересечении улиц Исатая-Махамбета (бывш. Чагано-Набережная) и Пугачева вечером 3 августа. Столкнулись пассажирский автобус маршрута № 2 и ВАЗ 2110. Как стало известно, в результате ДТП скончался пассажир. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО и управления здравоохранения пообещали прокомментировать ДТП позже. bzPlNwIrVRQМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.