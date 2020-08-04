Иллюстративное фото из архива "МГ" - Теперь мы начнем лечить профильных больных, нуждающихся в хирургии, неврологии и реабилитации. В середине августа мы планируем провести сложные операции в рамках больницы, - сказал главный врач Атырауской областной больницы Ербол Имангалиев. Стоит отметить, что Атырауская областная больница с начала июля работала в качестве инфекционного стационара на 400 коек. В настоящее время здесь уменьшилось число больных. - Ранее в приемное отделение поступало около 60 больных с инфекционными заболеваниями в сутки. Сейчас мы принимаем до 15 больных в сутки. На сегодняшний день в инфекционном стационаре находится 137 больных. Теперь с августа мы готовимся к приему пациентов, к плановому лечению на 200 коек, - добавил Ербол Имангалиев. Напомним, что инсультные, травматические отделения Атырауской областной больницы не прекращали работу и во время пандемии, ведут непрерывный прием больных. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.