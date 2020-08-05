Во дворе пятиэтажного дома появилась детская площадка, а также искусственное поле, на котором можно поиграть в футбол и волейбол. Для машин построена парковка. - Я здесь живу с родителями 20 лет. Здесь никогда не было детской площадки. Несколько лет назад сами жители соорудили каток. Сейчас сюда приходят поиграть мамы и папы со всего Зачаганска, - рассказала жительница дома Самал Тастемирова. Кроме этого, в доме отремонтируют крышу по программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства». Проект оценивается в 36 миллионов тенге. Жители будут выплачивать эти деньги поэтапно в течение 10-15 лет. - В этом году местный бюджет поселка Зачаганск составляет порядка 320 миллионов тенге. Мы на эти деньги устанавливаем видеокамеры, оборудуем контейнерные площадки, приобретаем евроконтейнеры, таблички с указанием названий улиц. Ремонт двора по улице 25-й Чапаевской дивизии уже завершен. На эти цели были выделены деньги из городского бюджета. Ремонт кровли дома проводится по программе «Развитие регионов», - сообщил заместитель акима поселка Зачаганск Асылжан Хайруллин. В акимате населенного пункта отметили, что сейчас работает мониторинговая группа, в обязанности которой входит следить за благоустройством.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.