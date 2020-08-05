Глава региона также посетил крестьянские хозяйства, оценил работу по дорогам и другим строительным объектам. По госпрограмме «ДКЗ» в районе реализуются пять проектов. Это строительство спортивного зала для СОШ им. А. Оразбаевой капитальный ремонт автодороги по улице Абая в селе Жанибек, СОШ им. Г. Абдуллина, дома культуры в селе Талов, СОШ-сада им. М. Ихсанова в селе Жақсыбай. На все работы выделено 687 млн тенге, при этом создано порядка 200 рабочих мест. Из них половина работников привлечены через центр занятости населения. В райцентре аким области ознакомился с недавно сданным в эксплуатацию сквером. Стоимость ремонта составила 45,87 млн тенге. Уютный сквер на радость сельчанам удалось создать всего за несколько месяцев. Также в селе Жанибек глава региона проверил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Глава региона проинспектировал средний ремонт участка с 2 по 27 км автомобильной дороги Жанибек-Талов-Малый Узень. Стоимость работ составляет 1,37 млрд тенге. Подрядчиком выступает ТОО «Компания Құрылыс көмек». В рамках проекта создано 15 постоянных рабочих мест. Объект планируется открыть в октябре следующего года. В селе Борсы Гали Искалиев посетил крестьянское хозяйство «Тыныштық». Здесь ведется большая работа по заготовке корма на зиму для 200 голов КРС, свыше 100 лошадей и более 270 голов МРС. А в селе Талов ознакомился с посевными работами крестьянского хозяйства «Кубаш». Посевная площадь семян сорго КХ составляет 180 га. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.