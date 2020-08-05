Видео конфликта мигрантов и правоохранителей распространяется в соцсетях и мессенджерах, сообщает Sputnik Казахстан. Мигранты устроили стычку на казахстанско-российской границе Скриншот с видео В Самарской области Российской Федерации, на закрытой границе с Казахстаном, произошла стычка между иностранными гражданами и правоохранителями. Местные жители в соцсетях сообщили, что там произошли столкновения между бойцами Росгвардии и мигрантами, которые не могут вернуться на родину. - Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории региона, видео которой расходится по социальным сетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии, - сообщили "КП-Самара" в ведомстве. Издание пишет, что сейчас все волнения прекратились. В палаточном лагере все спокойно. В Пограничной службе КНБ прокомментировали информацию. - Ситуация стабильная в наших пунктах пропуска, на казахстанской стороне, - сообщили в пресс-службе ведомства. Позже издание "РИА Новости" сообщило, что более 3,5 тысячи граждан Кыргызстана и Узбекистана, которые застряли на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину. По данным властей, на российско-казахстанской границе - на территории оренбургского Бузулука и Самарской области - скопились порядка 3 тысяч граждан Кыргызстана и более 500 граждан Узбекистана. j-5tkq5zzyc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.