Мужчина был задержан сразу, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Пьяный мужчина пытался увести 6-летнюю девочку со двора многоэтажки в Уральске (видео) Скриншот с видео Инцидент произошел вечером 2 августа и был заснят на камеру видеонаблюдения во дворе дома. - 2 августа в 21.30 в дежурную часть Зачаганского ОП управления полиции г.Уральск поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина пытался увести со двора дома по ул. Монкеулы 6-летнюю девочку в неизвестном направлении. Мужчина установлен и задержан. По данному факту Зачаганским отделом полиции начато досудебное расследование по ст.24-125 ч.2 УК "Попытка похищения человека", - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Ранее родители девочки рассказали подробности того дня. Дочь подозреваемого также рассказала, что несмотря на то, что отец выпивает, он никогда бы не стал приставать к детям. В департаменте полиции ЗКО отметили, что в настоящий момент начато досудебное расследование инцидента. Мужчина был задержан для объяснений, но позже его отпустили.