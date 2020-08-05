Как сообщили в акимате Таскалинского района, активно ведется работа по привлечению инвестиций в район. На 1 августа 2020 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 1,2 млрд тенге. Данный показатель по сравнению с 2019 годом вырос в 3 раза. - 50,1% (620,4 млн) привлеченных инвестиций - средства из республиканского бюджета, 11% (136,4 млн) - средства местного бюджета и 38,9% (481,8 млн) - собственные средства. В том числе в сфере сельского хозяйства - 12,3% (152,5 млн), промышленности - 28,4% (351,1 млн), транспорта и складирования - 41,4% (512,6 млн). До конца года объем инвестиций планируется довести до 9,1 млрд тенге, - сообщили в акимате района. В районе планируется строительство двухэтажного бизнес-центра. Введена в эксплуатацию откормплощадка ТОО«Taskala-Et BKO» на 5120 голов КРС. До конца года планируется на откормплощадке построить убойный цех и приобрести технику. Около села Достык планируется ввести в эксплуатацию придорожный комплекс и АЗС ТОО «Архар Бизнес» на сумму 420 млн тенге. В с.Бірлік компания «Феррум контракт» вводит в действие цех по производству бутилированной воды производительностью 2 тысяч бутылок в сутки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.