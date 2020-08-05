В результате аварии от полученных травм скончался пассажир ВАЗа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Пассажир скончался при столкновении автобуса и "легковушки" в Уральске (фото, видео) ДТП произошло вечером 3 августа на пересечении улиц Пугачева и Исатая-Махамбета (бывшая Чагано-Набережная). - Водитель 1991 года рождения, управляя транспортным средством марки ВАЗ 21102, по ул. Пугачева на регулируемом пересечении с улицей Исатая-Махамбета, при совершение маневра, проехав на запрещающий сигнал светофора, не уступил дорогу маршрутному автобусу №2 марки МАЗ 103465, под управлением водителя 1966 года рождения, движущегося со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП в травмпункт ОМБ г. Уральска были доставлены водитель и пассажиры автомашины марки ВАЗ 21102, - рассказали в полиции. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека". Между тем в управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в больницу были госпитализированы пятеро мужчин в возрасте от 29 до 48 лет с различными травмами. Больше всех пострадал мужчина 1972 года рождения. У него были диагностированы многочисленные переломы, сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и травматический шок. Мужчина умер в больнице не приходя в сознание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.