Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, с начала этого года с помощью камер видеонаблюдения актюбинскими полицейскими раскрыто более 100 уголовных дел и 14 тысяч административных правонарушений. - С помощью видеокамер можно на весь экран вывести лицо человека или номер машины, совершившей правонарушение. Мы можем по камере выявить непристегнутый ремень безопасности в движущейся автомашине или что водитель разговаривает по сотовому телефону, как правило, такой факт передается ближайшему автопатрулю, патрульные полицейские в свою очередь принимают меры к задержанию нарушителя, - говорит инспектор дежурный камер видеонаблюдения ЦОУ УП г.Актобе Аскар Кунуспаев. Стоит отметить, что записи видеокамер хранятся в базе на протяжении одного месяца. В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что 21 июля в 4.00 неизвестный мужчина возле кафе «Магнит» по улице Нариманова похитил деньги в размере 50 тысяч тенге, смартфон и банковскую карту 52-летнего мужчины. - Также при помощи камер видеонаблюдения подозреваемый вскоре был найден и задержан - им оказался 33-летний актюбинец, у которого были изъяты похищенные деньги и вещи, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.