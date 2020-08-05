Как рассказал председатель правления АО "СПК Акжайык" Надир Курумбаев, в области реализуется программа "Стабилизационный фонд ЗКО". - В общей сложности 160 тонн муки из Стабфонда по приемлемой цене будет предоставлено хлебопекам, уже есть с ними договоренность о том, что до конца года стоимость хлеба первого сорта на прилавках составит 80 тенге. В области есть сеть хлебопекарен, это ИП "Талецкий" - торговая марка "Желаев нан" и ИП "Исаев"- Хлебзавод №1. Наша задача - не допустить подорожания хлеба, - говорит Надир Курумбаев. Он отметил, что государство поддерживает товаропроизводителей субсидированием, выделением кредитов по меньшей ставке, оказывает помощь в ГСМ в период уборки и весенне полевых работ. Также руководитель правления АО "СПК Акжайык" считает, если бы производители закупали муку по рыночной цене, хлеб был бы дороже. Руководитель "Желаев нан" Олег Талецкий отметил, что в связи с пандемией работы у них не стало меньше, однако немного сократилось кондитерское производство. - Хлеб - всему голова, от него никуда не деться. Социальный хлеб занимает порядка 20% нашего производства, - отметил Олег Талецкий. - От производства социального хлеба у нас нет прибыли. Муку из стабфонда нам продают, конечно, дешевле, по 111 тенге за кг. Себестоимость одной булки хлеба из муки первого сорта - 79 тенге. Во все времена если булка высшего сорта стоила 110-120 тенге, то первого сорта на 5-10 тенге дешевле, то есть буханка хлеба первого сорта должна стоить примерно 110 тенге, а мы продаем на 30 тенге дешевле.Надир КурумбаевОлег ТалецкийМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.