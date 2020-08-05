Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 1 августа в г.Кандыгаш конфликт подростков закончился ножевым ранением одного из них. - 1 августа в 23.10 в ЦРБ Мугалжарского района поступил 16-летний житель в г.Кандыагаш с ножевым ранением. В данный момент состояние потерпевшего стабильное. Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый, которым оказался 16-летний подросток, житель г.Кандыагаш. Причины и мотивы преступления выясняются. В связи с этим департамент полиции просит родителей не оставлять детей без присмотра особенно в вечернее и ночное время. Бесконтрольность со стороны родителей зачастую становится причиной совершения преступлении несовершеннолетними, - рассказали в полиции. Департамент полиции области предупреждает о необходимости более пристального контроля, за досугом несовершеннолетних детей в целях предотвращения подростковой преступности, ДТП, несчастных случаев с участием детей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.