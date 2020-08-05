tkbtn822EMk Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, более 2 тысяч трудовых мигрантов, возвращающихся из России, сопровождают актюбинские полицейские. - С 4 августа актюбинские полицейские оказывают сопровождение колонны автобусов с гражданами Кыргызстана, которые возвращаются с заработков из России на родину. Вчера полицейские сопроводили от границы РФ до границы с Кызылординской областью 20 автобусов с кыргызстанцами. Сегодня организовано сопровождение 23 автобусов. Всего в 43 автобусах насчитывается 2449 кыргызстанцев. В целях профилактики КВИ, а также в целях обеспечения дорожной безопасности приняты все необходимые меры, - рассказали в полиции. Ранее сообщалось, что в Самарской и Оренбургской областях вблизи российско-казахстанской границы скопилось 3,5 тысячи мигрантов - граждан Кыргызстана и Узбекистана. Между тем в Самарской области, на закрытой границе с Казахстаном, произошла стычка между иностранными гражданами и правоохранителями.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.