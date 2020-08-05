Как считает жительница улицы Елизарова Татьяна, проблема с мусором на этом перекрестке возникла потому, что по близости больше нет мусорных площадок, кроме того, отходы еще свозят из центрального рынка. - Тут постоянно завалено все мусором, вонь страшная, сплошная антисанитария. У каждого второго проживающего рядом есть маленькие дети, которые дышат всем этим. Думаю, такими темпами у нас заведутся в домах крысы, - возмущается женщина. Полицейские утверждают, что они постоянно наказывают нарушителей и буквально за две недели они оштрафовали 8 человек. - Если люди бросают мусор мимо урны, мы составляем протокол. По этому адресу к нам часто поступают жалобы, в летнее время тут случаются пожары. Недавно "Орал Таза Сервис" установили камеры, это облегчит нам работу, ведь теперь есть доказательная база, все зафиксировано. Мусор тут выгружают даже грузовыми "Газелями". При выяснении обстоятельств люди задают вопрос, куда им класть мусор, если урны полные? В таком случае фиксируйте это на телефон. Штраф за то, что люди кидают и складируют отходы возле урн, составляет 5 МРП (13 890 тенге), - отметил участковый инспектор полиции МПС УП города Уральск Даир Султангалиев. Директор "Орал Таза Сервис" Рафхат Данагулов отметил, что мусор они вывозят из контейнеров по этому адресу два раза в день без выходных. - Как вы видите сами, наши машины просто не могут подъехать сюда, так как овощные склады с центрального рынка вывозят сюда отходы. Кроме того, складируют отходы и местные жители, кто-то снес дом и вывез на площадку. При этом поставляют отходы не только тележками, но и "Газелями", КамАЗами. Сейчас мы отрабатываем этот участок с полицейскими ежедневно. Установили камеры, но, к сожалению, такие случаи повторяются и, думаю, без полицейских постов тут не обойтись, - пояснил Рафхат Данагулов. - Наша техника просто не предназначена для свалок, наша задача - вывозить мусор из контейнеров. Руководитель ЖКХ города Уральска Жандос Дуйсенгалиев отметил, что мусорные площадки предназначены только для местных жителей. - Я обращаюсь к предпринимателям: вывозите мусор в специально отведенные места, - заявил Жандос Дуйсенгалиев. - В день из города вывозится в около 5 тысяч кубометров отходов. В этом году будут установлены 250 евроконтейнеров, до 1 ноября появится 100 новых мусорных площадок. В свою очередь аким Уральска Абат Шыныбеков предложил решить эти проблемы раз и навсегда. - Нужно установить полицейские посты, чтобы это место было под пристальным наблюдением. Потом поблизости установить еще дополнительные мусорные площадки, чтобы разгрузить эту, а данные злостных нарушителей публиковать в средствах массовой информации, - заключил градоначальник.Рафхат Данагулов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.