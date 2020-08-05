51-летняя медсестра из Махамбетского района Бибигуль Султанова числится в списке медработников, погибших от пневмонии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Погибшая от коронавирусной инфекции медсестра из Атырауской области числится в списках Бибигуль Султанова. Фото с сайта azh.kz В районной больнице 51-летняя Бибигуль Султанова беспрерывно проработала 32 года, сообщает "Акжайык".  Сначала в центральном дезинфекционном отделении, затем в отделении интенсивной терапии, а до конца жизни – медсестрой отделения общей практики. Во время пандемии Бибигуль находилась в прямом контакте с больными, принимала анализы на ПЦР-тест, оказывала пациентам медицинскую и моральную поддержку. По данным издания, Бибигуль Султанова умерла 10 июля от вирусной пневмонии. В списке погибших от COVID-19 медиков она не значится, потому что в Казахстане не принято считать пневмонию проявлением коронавируса. Однако руководитель управления здравоохранения Атырауской област Нурлыбек Кабдыкапаров сообщил, что медсестра из Махамбета числится в списке погибших от пневмонии. - Бибигуль Султанова медсестра из Махамбетского района числится в списке медработников, погибших от пневмонии. Информация о том, что имя этого сотрудника не внесено в список, не соответствует действительности, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров. Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, завтра в Атырау состоится заседание специальной комиссии по выплате компенсаций медицинским работникам, заболевшим коронавирусом, пневмонией и погибшим медработникам. На основании каждого случая проводится эпидемиологическое расследование, после чего заключение. Соответственно, решение о выплате компенсации будет принимать специальная комиссия. Напомним, в Атырауской области от коронавирусной инфекции погибло 12 медицинских работников. Среди них медицинские работники на пенсии, а также погибшие, которые заразились опасным вирусом на работе. На сегодняшний день в Атырау коронавирус был выявлен у 228 медицинских работников. Данные по пневмонии уточняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.