Помимо этого, горожан не устраивает работа КСК в части ремонта подъездов и уборки мусора, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы пожаловались на заросли травы во дворах многоэтажек В основном недобросовестные КСК обслуживают центральную часть города. По словам заведующего жилищной инспекцией города Темирлана Ликерова, недобросовестными КСК сейчас считаются "Домуправ-1", "Северный", "Жулдыз", "Центр" и еще ряд кооперативов. - Мы еженедельно проводим мониторинг работы КСК и уже выписали несколько протоколов по статье 505 КоАП РК "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов". В течение недели они должны устранить все недочеты, - пояснил Темирлан Ликеров. А вот жители считают, что ничего устранять КСК не будут. По словам Зауреш Калиевой, в доме по улице Ескалиева она живет много лет. Ремонт в подъезде проводили, но очень давно. - Сейчас стены все обшарпанные. Ступени около подъезда все лопнули. Кто это делать будет? В основном здесь живут пенсионеры. Мы исправно платим за КСК, а работы толком не видим, - отметила пенсионерка. А вот в самом КСК объяснить, в чем же проблема, отказались, ссылаясь на то, что председатель на больничном. Необходимо отметить, что капитальный ремонт в подъездах должен проводиться раз в пять лет, однако во многих домах эта норма соблюдается далеко не всегда. Анна СУВОРОВА