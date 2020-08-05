Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции РК, за прошедшие сутки по стране было зарегистрировано 1062 новых случая COVID-19. - В ЗКО за последние сутки заразились ковидом 59 человек, из них 28 пациентов переносят инфекцию без явных клинических проявлений, - отметили в МВК РК. К слову, всего по республике 94 882 заболевших COVID-19, в ЗКО - 6049. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.