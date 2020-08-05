По информации службы спасения, 6 августа в ЗКО ожидается сильная жара до 35 градусов, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. По данным РГП "Казгидромет", в Атырау осадков не ожидается, днем +30 градусов, ночью +20. Дождь с грозой ожидаются в Актау. Днем здесь будет +25 градусов, ночью +20. До 33 градусов жары синоптики прогнозируют днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +21 градуса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.