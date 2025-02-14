В МВД предупредили о возможных рисках при онлайн-покупках

В период массовых скидок, тотальных распродаж, приуроченных к различным праздникам, можно оказаться обманутыми мошенниками.

В Министерстве внутренних дел обратились к гражданам, передает Polisia.kz.

В период массовых скидок, тотальных распродаж, приуроченных к различным праздникам, можно оказаться обманутыми мошенниками. К примеру, в феврале в разных странах отмечается «день всех влюбленных» и многие планируют сделать подарки своим половинкам.

Чтобы не потерять свои деньги, МВД рекомендует соблюдать простые правила:

Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах;

Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей или заманчивой, возможно это мошенничество;

Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь ввиду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку не всегда гарант добропорядочности продавца;

Лично убеждайтесь в наличии товара путем видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию, однако это уловка вероятного мошенника;

Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета;

Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам.