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Происшествия Социум

В МВД предупредили о возможных рисках при онлайн-покупках

В период массовых скидок, тотальных распродаж, приуроченных к различным праздникам, можно оказаться обманутыми мошенниками.
Кристина Кобина
В МВД предупредили о возможных рисках при онлайн-покупках

В Министерстве внутренних дел обратились к гражданам, передает Polisia.kz

В период массовых скидок, тотальных распродаж, приуроченных к различным праздникам, можно оказаться обманутыми мошенниками. К примеру, в феврале в разных странах отмечается «день всех влюбленных» и многие планируют сделать подарки своим половинкам. 

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Чтобы не потерять свои деньги, МВД рекомендует соблюдать простые правила:

  • Покупайте товар только на проверенных сайтах либо на официальных маркетплейсах;
  • Остерегайтесь слишком низких цен. Если скидка кажется слишком хорошей или заманчивой, возможно это мошенничество;
  • Если вы нашли заманчивое предложение в социальных сетях, перепроверьте данные продавца. При этом нужно иметь ввиду, что количество подписчиков, оставленные отзывы и возможность оформления в рассрочку не всегда гарант добропорядочности продавца;
  • Лично убеждайтесь в наличии товара путем видеозвонка продавцу, требуйте показать адрес и расположение магазина. В случае если это мошенники, они будут под всякими предлогами отказывать в этой просьбе и отправлять для убедительности геолокацию, однако это уловка вероятного мошенника;
  • Проверяйте способы оплаты. Не направляйте денежные средства на личные счета;
  • Следите за персональными данными. Никогда не сообщайте пароли, коды из SMS и данные карт посторонним лицам. 

— Будьте внимательны и совершайте покупки безопасно. Если у вас появились сомнения, проверьте информацию или проконсультируйтесь с экспертами, — дополнили в МВД.

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