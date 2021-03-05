Иллюстративное фото из архива "МГ" 4 марта в здании областного акимата состоялось рабочее совещание с представителями сферы здравоохранения, в котором принял участие аким области Гали Искалиев, руководители медицинских организаций, а также ветераны. По словам ветерана здравоохранения Розы Габдулиной, в нынешнем здании кардиобольницы пациенты вынуждены лежать в коридорах. – Прогресс остановить невозможно, и сегодня было сказано много о новшествах в сфере кардиологии. На все это нужны площади. Кардиодиспансер, где лежат наши больные, крохотное здание, вечно нет воды, пациентов всегда очень много, они лежат не только в палатах, но и в коридорах в любое время года. Есть ли какие-нибудь перспективы по поводу здания кардиодиспансера? Второй вопрос касается онкостоматологии, ведь у нас нет специалистов. Всех, у кого выявляются такие заболевания, отправляют в другие регионы. Ведь такие заболевания, как рак языка, рак щеки, костей выявляются у жителей нашей области и их направляют в Алматы, - возмутилась Роза Габдулина. И.о. руководителя управления здравоохранения ЗКО Арман Калибеков ответил, что в данный момент рассматривается вариант размещения кардиобольницы в здании следственного изолятора в поселке Зачаганск. – Здание полностью соответствует всем требованиям. Вопрос находится на контроле. По поводу онкостоматологии я полностью этот вопрос проработаю и постараемся решить эту проблему, - отметил Арман Калибеков. К слову, в области работают 38 государственных медицинских организаций, частные услуги оказывают 11 центров. В 2021 году на финансирование системы здравоохранения предусмотрено 58,1 миллиарда тенге, в том числе на укрепление материально-технической базы – 1,02 миллиарда тенге. По словам Армана Калибекова, для своевременной диагностики и назначения лечения болезней системы кровообращения запланировано внедрение электрофизиологического исследования сердца. – Данный вид диагностики на уровне нашего региона не проводится. Пациентам приходится выезжать в республиканские клиники и города ближнего зарубежья по квоте и на платной основе. Пациентам приходится нести дополнительные траты на проживание, питание, проезд, ожидание очереди на прием. Для решения этого вопроса необходимо закупить новый усовершенствованный ангиограф, стоимость его - 550 миллионов. На данный момент имеющийся ангиограф морально и физически устарел, он был куплен в 2008 году, степень износа составляет 90%. Кроме этого, необходимо обучить двоих специалистов по интервенционной хирургии, - заявил Арман Калибеков. Вместе с тем глава облздрава отметил необходимость приобретения аппарата для поддержки функций сердца и легких при остром коронарном синдроме, сердечно-сосудистой недостаточности, также при остром инфекционном и вирусном заболевании легкого (COVID-19) и другого оборудования для диагностики и лечения различных заболеваний, сердца, легких, сосудов, головного мозга, онкологических заболеваний, офтальмологических заболеваний, для развития челюстно-лицевой хирургии и гинекологии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.