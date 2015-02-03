Корреспонденты портала "Мой ГОРОД" узнали, как обстоят дела в новых спортивных учреждениях города, куда ушли миллионные вливания.
24 декабря в поселке Деркул открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. На торжественном открытии объекта власти города заявили, что в новом комплексе смогут заниматься все желающие. Но спустя месяц жители Деркула прислали в редакцию фотографию с расписанием занятий в комплексе, судя по которому деркульцы могут заниматься в ФОКе один раз в неделю и за пять тысяч тенге.
Судя по расписанию, в комплексе в основном, конечно, занимаются школьники, но вместе с ними свое место в графике заняли сотрудники полиции, работники акимата и банка. Акиматовцы играют в волейбол, а работники банка в мини-футбол. Чем полтора часа занимаются сотрудники полиции, в расписании не уточняется. Только в одной графе под воскресеньем мы обнаружили надпись "Мини-футбол, Деркул, 1 час - 5000 тенге".
Корреспонденты "МГ" решили узнать, кто же может заниматься спортом в новом комплексе, что построен за бюджетные миллионы, и на каких условиях. Оказалось, что в ФОКе платно можно заняться фитнесом, настольным теннисом, рукопашным боем.
Для детей все по времени и бесплатно, нужно только записаться на одну из секций.
- Нужно договор составить, затем уточнить время и арендовать зал, аренда стоит 5 тысяч тенге в час, - сообщил охранник. - Далее приходить и заниматься по расписанию.
Времени не хватает
Между тем, как уверяет руководитель городского отдела физической культуры и спорта Азамат НУРМУХАМБЕТОВ
, жители Деркула в ФОКе могут заниматься и занимаются бесплатно.
- Школьники занимаются совершенно бесплатно все будние дни, - рассказал Азамат НУРМУХАМБЕТОВ. - Вы же понимаете, что если комплекс построен в поселке Деркул, то это не значит, что только деркульцы могут там заниматься бесплатно целый день. Тем не менее, когда к нам обратилась инициативная группа из числа жителей поселка Деркул, мы пошли им навстречу, выделили время с 18 до 9 часов каждое воскресенье для занятий волейболом, причем совершенно бесплатно. Примерно по 10-12 человек они занимались два раза, а на третий раз пришли порядка 30 человек. Естественно, всем времени не хватает, потому что в волейбол играют по 6 человек в каждой команде.
По словам руководителя отдела, поиграть в тот день успевают не все деркульцы, но их время заканчивается, и те, кто не успел поиграть, стали высказывать недовольства, и требовать дополнительное время. Однако, согласно расписанию, по договору на платной основе с 18 до 19 часов в зале занимается профессиональная команда Деркула по мини-футболу.
- Помимо школьников, в ФОКе на постоянной основе занимаются команды УВД, ДЧС, акимата и врачи, - продолжает Азамат Нурмухамбетов. - Это команды спортивного общества из числа сотрудников учреждений, которые участвуют в различных соревнованиях, в том числе и на республиканских. Например, под акиматом имеются в виду госслужащие, которые участвуют в спартакиадах, также как и врачи, и учителя. Но последние могут заниматься в спортзалах своих же школ. Что касается банков, то если они хотят заниматься, они арендуют зал. Если это разово, то, соответственно, оплачивают за час, если постоянно, но тогда составляют договор.
Комплекс в 308 миллионов
Руководитель отдела подтвердил, что аренда зала в действительности стоит 5 тысяч тенге. ГККП произвел расчеты и согласовал их с уполномоченным органом, а именно отделом физической культуры.
Что касается занятий фитнесом, танцами или рукопашным боем, то они к видам спорта не относятся, а посему на них не предусмотрены тренеры, поэтому это частники, которые арендуют помещения и проводят там свои занятия.
Напомним, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса началось еще в 2010 году. Однако в 2012 году финансирование строительства ФОК в Деркуле было приостановлено, и возобновилось только в 2014 году.
Комплекс открыл аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ 24 декабря прошлого года. Площадь ФОКа - больше 5 тысяч квадратных метров. Здесь предусмотрен универсальный зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом. Здесь же балкон для зрителей, раздевалки, душевые, комнаты для инструкторов, инвентарные комнаты и т.д.
На втором этаже комплекса тренажерный зал, зал для занятий боксом, а на третьем этаже предусмотрены аэробные залы.
Комплекс построило ТОО "West Trade Company", он обошелся бюджету в 308 миллионов тенге.
Все есть, а тренера нет
Не менее любопытно обстоят дела с теннисным комплексом по улице Московская. Его открыли в декабре прошлого года, - аккурат в День независимости Казахстана. В рамках социальных инвестиции оператор Карачаганакского месторождения - компания КПО б.в. - выделила на строительство теннисного комплекса 1,6 млрд тенге, а строительством занималось ТОО "СВ Плюс".
Тогда теннисный комплекс впечатлил своими размерами всех: 4 корта с трибунами, рассчитанными на 300 человек, еще четыре на улице, тренажерный и игровой залы, фито-бар, буфет, где спортсмены смогут перевести дыхание и подкрепить свои силы, компактные раздевалки, тренерская, медицинский пункт и прочее, что будет необходимо для юных спортсменов.
В тот день на дружественную игру приехала команда теннисистов из Самары. Также уральцам рассказали, что в спортивно-юношеской школе по теннису тренировкой детей будет заниматься самарский тренер Василий КИЛЬГЕНИН
.
Однако на деле оказалось следующее: спустя полтора месяца в комплекс только записывали детей в секции по теннису. Но когда начнутся эти занятия, и кто их будет проводить, девушка-секретарь не знала.
- Пока еще неизвестно. Мы только записываем детей с 7, 8, 9 лет в секции, но тренеров у нас нет, - рассказала она. - Сейчас ищут тренера, скорее всего, это будут тренеры из Самары и Украины. Что касается аренды корта и других платных услуг, то на них и цен еще даже не установили.
Между тем, как пообещал директор ДЮСШ по теннису Серик НУРГАЛИЕВ
, для начала занятий все готово: и инвентарь, и классы, и оборудование. Нет только тренера.
- В настоящее время мы договорились с одним тренером из города Лисаковск Костанайской области. Ее к нам направляет федерация по теннису, двое ее воспитанников сейчас входят в сборную Казахстана. Также ведем переговоры с тренерами из России. Надеемся, что буквально в течение 10-15 дней мы уже начнем работать, заниматься с детьми. Детей, кстати, мы уже набрали. Как только тренеры прибудут, мы обзвоним их и начнем заниматься, - рассказал Серик НУРГАЛИЕВ. - Понимаете, теннис - это очень серьезный вид спорта. Прежде чем начать занятия, тренеры должны пройти аттестацию, иметь спортивное образование.
Фото Медета МЕДРЕСОВА