Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В новом микрорайоне Уральска начнется строительство 12 жилых комплексов

Дома начнут строить в первом и во втором кварталах микрорайона Акжайык, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, до конца этого года в областном центре планируется сдать четыре многоквартирных жилых дома в поселке Зачаганск и два дома в северо-восточной части города. – Всего планируется сдать 797 квартир. Для очередников уже сдали один дом в сентябре этого года, до конца года планируется сдать остальные пять домов для вкладчиков АО "Жилстройсбербанк". В 2020 году мы завершим строительство двух домов районе
Арайлым Усербаева
В новом микрорайоне Уральска начнется строительство 12 жилых комплексов
Дома начнут строить в первом и во втором кварталах микрорайона Акжайык, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, до конца этого года в областном центре планируется сдать четыре многоквартирных жилых дома в поселке Зачаганск и два дома в северо-восточной части города. – Всего планируется сдать 797 квартир. Для очередников уже сдали один дом в сентябре этого года, до конца года планируется сдать остальные пять домов для вкладчиков АО "Жилстройсбербанк". В 2020 году мы завершим строительство двух домов районе Северо-Восток и шесть домов по Саратовской трассе. Общее количество квартир составляет 3 170 квартир или более 70 тысяч квадратных метров жилья. Из них четыре дома предназначены для социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди. На сегодняшний день в очереди на получение жилья стоят около 20 тысяч жителей нашего города, - рассказал Абат Шыныбеков. Стоит отметить, что сейчас ведутся работы по проектированию еще трех домов в поселке Зачаганск. Кроме этого, по словам акима города, в следующем году начнется строительство 12 жилых комплексов в новом районе Акжайык, а это в общей сложности два квартала с 2500 квартирами. На первых этажах зданий будут располагаться социальные объекты, детские сады, поликлиники, магазины, аптеки, фитнес-залы. Отдельно стоящие строения в новом микрорайоне строиться не будут.
Площадь нового микрорайона Акжайык, который будет располагаться между поселками Деркул и Зачаганск, составит более 420 гектаров. На строительство инженерных сетей выделено более четыре млрд тенге. В 2018 году было освоено два млрд и еще два млрд было освоено в 2019 году. Общая протяженность сетей коммуникаций составляет 120 километров. К участку подведены линии электропередач, водопроводные трубы и трубы газоснабжения.  
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
строительство микрорайон жилье

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article