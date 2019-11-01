В новом микрорайоне Уральска начнется строительство 12 жилых комплексов

Дома начнут строить в первом и во втором кварталах микрорайона Акжайык, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким города Уральск Абат Шыныбеков, до конца этого года в областном центре планируется сдать четыре многоквартирных жилых дома в поселке Зачаганск и два дома в северо-восточной части города. – Всего планируется сдать 797 квартир. Для очередников уже сдали один дом в сентябре этого года, до конца года планируется сдать остальные пять домов для вкладчиков АО "Жилстройсбербанк". В 2020 году мы завершим строительство двух домов районе