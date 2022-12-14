В новый год с «Электрокомплектом»!

Великолепные праздничные подарки станут радостью для всей семьи. Новогодние праздники совсем близко, а значит осталось совсем немного времени, чтобы как следует подготовиться к ним. Украсить красавицу елку – главный символ праздника и приготовить подарки своей семье и близким. Не стоит волноваться, в этом непростом деле вам поможет магазин «Электрокомплект». Здесь вы найдете новогодние игрушки, а среди них сани, запряженные гордыми северными оленями, празднично украшенный паровоз, готовый увезти вас в прекрасную детскую сказку, где блистают нарядами дед Мороз и Снегурочка, а возле них прыгают