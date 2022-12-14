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Бизнес-новости

В новый год с «Электрокомплектом»!

Великолепные праздничные подарки станут радостью для всей семьи. Новогодние праздники совсем близко, а значит осталось совсем немного времени, чтобы как следует подготовиться к ним. Украсить красавицу елку – главный символ праздника и приготовить подарки своей семье и близким. Не стоит волноваться, в этом непростом деле вам поможет магазин «Электрокомплект». Здесь вы найдете новогодние игрушки, а среди них сани, запряженные гордыми северными оленями, празднично украшенный паровоз, готовый увезти вас в прекрасную детскую сказку, где блистают нарядами дед Мороз и Снегурочка, а возле них прыгают
gorod
В новый год с «Электрокомплектом»!
Великолепные праздничные подарки станут радостью для всей семьи. Новогодние праздники совсем близко, а значит осталось совсем немного времени, чтобы как следует подготовиться к ним. Украсить красавицу елку – главный символ праздника и приготовить подарки своей семье и близким. Не стоит волноваться, в этом непростом деле вам поможет магазин «Электрокомплект».
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
Здесь вы найдете новогодние игрушки, а среди них сани, запряженные гордыми северными оленями, празднично украшенный паровоз, готовый увезти вас в прекрасную детскую сказку, где блистают нарядами дед Мороз и Снегурочка, а возле них прыгают белоснежные зайцы в свете разноцветных гирлянд, дарующих неповторимую атмосферу светлого семейного праздника. Порадовать ребенка – бесценно, а подходящий подарок можно найти в «Электрокомплекте»
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
Ни одна елка не обойдется без нарядных елочных игрушек. И действительно, какой праздник без них? Украшать елку всей семьей в последний вечер уходящего года, смеясь и споря, какая из игрушек обязательно должна висеть выше – это то простое человеческое счастье, к которому стремится каждый из нас. Здесь вы найдете игрушки на любой вкус и цвет, и даже самый придирчивый покупатель уйдет довольным свежей покупкой, а значит, обретет радость в новогоднюю ночь.
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
Пройдет праздник, а впереди еще целый год. А как в нем без удобной мебели? Хорошо, что «Электрокомплект» об этом позаботился. Здесь можно и нужно подобрать себе подходящую кухню с современным дизайном, формирующим комфортное пространство, плавно выдвигающимися ящичками, в которых будут бережно храниться кухонные атрибуты, просторный широкий стол, на котором можно приготовить ужин для всей семьи. Нет, это не мечты. Это реальность, и она ждет вас в «Электрокомплекте».
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
Широкий выбор позволит вам совершить покупку по сердцу. Вкусная еда, любовно приготовленная на искусно исполненной кухне, порадует каждого члена семьи. Вам придутся по вкусу ладно сложенные детали кухонного комплекта, а любимый цвет будет каждый день поднимать настроение. Словно и не заканчивалась новогодняя ночь.
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
Здоровый сон – это основа основ. Уют и тепло позволят вам без проблем вставать по утрам, входя в новый день с желанием достигать новых высот. В тумбочке, идеально сочетающейся с кроватью, можно хранить личные вещи и не беспокоиться по утрам о том, куда же они подевались.
В новый год с «Электрокомплектом»!
В новый год с «Электрокомплектом»!
Клиент всегда прав и это хорошо известно консультантам в «Электрокомплекте». Улыбчивые молодые люди помогут с выбором и ответят на все интересующие вопросы. Совершить покупку можно как за наличные, так и безналичным платежом. Действует система рассрочки с помощью Kaspi Red и в кредит. В магазине также предлагается услуга доставки до дома. Всегда ждем вас по адресу: Уральск, улица Шубина, 2/4. Телефон: +7 (7112) 21-49-82, 21-22-67. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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